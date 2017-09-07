Глава Генштаба России и представитель НАТО договорились о продолжении контактов

2017-09-07 19:20 | www.apa.az | 5

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и представитель военного комитета НАТО Петр Павел обсудили в Баку ситуацию в сфере безопасности в Европе и на Ближнем Востоке и договорились о продолжении контактов.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», информацию об этом распространило Минобороны России.

«Генерал армии Валерий Герасимов и генерал-полковник Петр Павел обменялись мнениями о ситуации в сфере международной безопасности в Европе и на Ближнем Востоке. В ходе встречи сторонами была достигнута договоренность о продолжении контактов», - говорится в сообщении.