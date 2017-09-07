Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии в Варшаве монумента в память об азербайджанских военных деятелях (ФОТО)

2017-09-07 18:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Польше министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии установленного в Варшаве монумента в память о военных деятелях периода Азербайджанской Демократической Республики - генерал-лейтенанте Сулейман беке Сулькевиче и полковнике Вели беке Ядигяре.

Как сообщает в четверг пресс-служба минобороны, в церемонии приняли участие представители посольства Азербайджана в Польше, руководство Вооруженных сил Польши, представители министерства иностранных дел, Института национальной памяти, парламента Польши, организации ветеранов, администрация Варшавы, представители общественности, а также члены диаспоры.

Выступая на открытии монумента, министр обороны рассказал о тесных польско-азербайджанских отношениях, выразив уверенность в том, что сегодняшнее мероприятие, которое носит символический характер, сыграет важную роль в развитии военного сотрудничества между двумя странами.

Выступившие на мероприятии рассказали о значительных работах, проделанных генерал-лейтенантом Сулейман беком Сулькевичем (Мацей Алекса́ндрович Сулькевич), занимавшим должность начальника генерального штаба армии Азербайджанской Демократической Республики, в создании национальных воинских частей и системы обороны страны в целом.

Участники церемонии были проинформированы об эмиграции офицера армии Азербайджанской Демократической Республики Вели бека Ядигяра в Польшу после оккупации Азербайджана в 1920 году, а также его службе на должности начальника штаба Мазовецкой бригады кавалерии и участии в варшавской восстании в качестве командира полка в составе Армии Крайовы и других интересных фактах.