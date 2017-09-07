Джавид Гурбанов: Азербайджан заинтересован в строительстве железной дороги от Казахстана до Ирана

2017-09-07 18:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в строительстве железнодорожного участка от Астаны до станции Решт в Иране, сказал в четверг глава ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Джавид Гурбанов на встрече с исполняющим обязанности председателя ОАО “Украинские железные дороги” (УЖД) Евгением Кравцовым в Одессе.

“Юг-Запад” - это стратегический маршрут и для его перспективного развития Азербайджан заинтересован в строительстве железнодорожного участка от Астаны до станции Решт в Иране", - сказал Гурбанов.

Как отметил в свою очередь Кравцов, “Украинские железные дороги” готовы обеспечить комфортные тарифные условия для грузоперевозок по маршруту “Юг-Запад”.

Согласно сообщению УЖД, украинская сторона также готова решить все технические вопросы, чтобы обеспечить конкурентоспособность данного маршрута.

“Я готов на уровне правительства оказать поддержку решению вопроса касательно морского участка маршрута. К тому же в Украине принято решение об уменьшении портового сбора”, - сказал на встрече Евгений Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.

Как отметил Кравцов, паромы должны стать неотъемлемой частью маршрута “Юг-Запад”.

Он добавил, что УЖД также намерены ознакомиться с опытом “Азербайджанских железных дорог” в организации пассажирских перевозок с привлечением современного подвижного состава, а также опытом организации пригородных перевозок.

Сегодня руководители железных дорог пяти стран: Украины, Ирана, Азербайджана, Грузии и Польши в Одессе участвуют в заседании Координационного комитета по развитию международного транспортного маршрута Юг - Запад. Проект по развитию маршрута предусматривает организацию контейнерных грузоперевозок из Индии и стран Персидского залива через Иран, Азербайджан, Грузию, Украину, Польшу в страны ЕС и обратно.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli