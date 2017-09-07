Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной Лютфи Заде

2017-09-07 19:34 | www.apa.az | 3

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде.

Как сообщает АПА, в соболезновании отмечается, что научная общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату. Выдающийся ученый, профессор Калифорнийского университета США, почетный член НАНА Азербайджана, почетный председатель диаспорских организаций Азербайджана в Америке Лютфи Заде (Лютфали Рагим оглу Алескерзаде) скончался 6 сентября на 97 году жизни.

В тексте соболезнования рассказывается о биографии выдающегося ученого, внесенном им большом вкладе в мировую науку.

Некролог подписали Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева, Артур Раси-заде, Огтай Асадов, Рамиз Мехтиев, Эльчин Эфендиев, Гаджибала Абуталыбов, Микаил Джаббаров, Ибрагим Гулиев, Расим Алигулиев, Тельман Алиев, Фикрет Алиев и Ариф Пашаев.