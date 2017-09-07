Содержание пыли в атмосфере на территории страны превысило норму

2017-09-07 19:08 | www.oxu.az | 3

Основываясь на результатах проведенного 7 сентября утром специалистами Национального департамента мониторинга министерства экологии и природных ресурсов мониторинга, установлено, что содержание пыли в атмосфере на территории страны превышает санитарную норму.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Министерства, причиной этого стало засушливое лето и попадание пыли в верхние слои атмосферы в результате влияния проникающего на территорию страны порывистого северо-западного ветра.

Наблюдаемая пыль попала в страну не транзитным путем.

По данным автоматических и стационарных мониторинговых станций, которые измеряют качество воздуха, днем и вечером было зафиксировано превышение содержания пыли в атмосфере на 30-40%.

С.Б.

