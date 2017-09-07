Тяжелое ДТП в Баку: Двое погибших – ОБНОВЛЕНО

2017-09-07 19:26 | www.oxu.az | 3

В Сабаильском районе Баку произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на МЧС, в Центр управления при кризисных ситуациях Министерства поступила информация о том, что в Сабаилском районе города Баку, на 18-м км магистральной автодороги Баку-Алят столкнулись два легковых автомобиля марки «Opel» и «Subaru».

В результате аварии погибли два человека, еще двое ранены.

Прибывшие на место происшествия спасатели службы спасения особого риска вытащили из деформированного автомобиля марки «Opel» тела водителя транспортного средства Мамиева Физули Мадат оглу (1971 г.р.) и пассажира Мамедова Камала Наджаф оглу (1966 г.р.).

По предварительной информации, потерявший управление автомобиль марки «Прадо» врезался в «Субару», который в результате столкнулся с ехавшим по встречной полосе автомобилем «Опель». Два человека в «Опеле» погибли, еще двое ранены.

Отметим, что водитель «Субару» Ариф Рагимов - сын руководителя пресс-службы Главного управления полиции Баку Галиба Рагимова, получил легкие травмы.

17:26

В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на Сальянском шоссе в Сабаильском районе столицы. Столкнулись автомобили «Opel» и «Mercedes».

Сообщается о 2 погибших и 3 раненых в результате аварии.

Из-за аварии возникла крупная пробка. Сейчас дорожная полиция работает над восстановлением дорожного движения и устранением пробки.