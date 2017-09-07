Президент Ильхам Алиев поздравил македонского коллегу

2017-09-07 18:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Maкедонии Георге Иванову.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам и всему вашему народу самые искренние поздравлению по случаю национального праздника Республики Македония – Дня независимости. Нынешнее состояние азербайджано-македонских связей вызывает удовлетворение. Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

B этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Македонии – мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.