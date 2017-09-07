Азербайджан, Украина, Иран, Грузия и Польша договорились продолжить сотрудничество в рамках маршрута “Юг-Запад”

2017-09-07 19:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Руководители железных дорог Азербайджана, Украины, Ирана, Грузии и Польши в четверг подписали протокол заседания Координационного комитета по развитию международного транспортного маршрута “Юг-Запад”, сообщают “Украинские железные дороги”.

Документ подписали председатель правления ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Джавид Гурбанов, исполняющий обязанности председателя правления ОАО “Украинские железные дороги” Евгений Кравцов, директор по корпоративным вопросам АО “Польские государственные железные дороги” Владислав Шчеповськи, генеральный директор-председатель Совета директоров АО “Грузинские железные дороги” Мамука Бахтадзе и глава и председатель правления “Иранских железных дорог” Саид Мохаммадзаде.

Маршрут “Юг-Запад” предусматривает организацию контейнерных грузоперевозок из Индии и стран Персидского залива через Иран, Азербайджан, Грузию, Украину, Польшу в страны ЕС и обратно.

Как отметил глава ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Джавид Гурбанов, маршрут “Юг-Запад” имеет большой потенциал. “Мы хотим его развивать, ведь он уже заработал, главное теперь привлечь больший объем грузоперевозок, и для этого каждая из стран-участниц проекта развивает свою железнодорожную и портовую инфраструктуру”, - подчеркнул Гурбанов.

В свою очередь, Евгений Кравцов отметил, что этому событию - подписанию протокола заседания Координационного комитета по развитию международного транспортного маршрута “Юг-Запад” - предшествовали два года интенсивного сотрудничества между участниками проекта.

“Развитие маршруту “Юг-Запад” будет способствовать реализации транзитного потенциала Украины, укреплению экономических отношений между странами-участницами проекта и оживлению грузооборота со странами ЕС”, - отметил Кравцов.

По его словам, “Украинские железные дороги” восстановят на этом маршруте полноценную работу двух паромов. “Совместно с Грузией и Азербайджаном в последующие месяцы планируется найти механизм для внедрения на этом маршруте одного из паромов”, - сказал Кравцов.

Мамука Бахтадзе добавил, что участники проекта внедрят сквозные тарифы, что будет способствовать привлечению дополнительных грузов на международный маршрут.

По словам Владислава Шчеповськи, участники проекта будут популяризировать маршрут среди субъектов транспортного рынка, в частности уже работает сайт “Юг-Запад” (http://southwest.adyexpress.az/int/).

Как отметил Саид Мохаммадзаде, иранская сторона всячески способствует развитию маршрута и развивает инфраструктуру внутри страны для этого.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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