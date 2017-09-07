Генералы НАТО и России встретились в Баку – ОБНОВЛЕНО

2017-09-07 19:29 | www.oxu.az | 2

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и представитель военного комитета НАТО Петр Павел обсудили в Баку ситуацию в сфере безопасности в Европе и на Ближнем Востоке и договорились о продолжении контактов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на «РИА Новости», информацию об этом распространило Минобороны России.

«Генерал армии Валерий Герасимов и генерал-полковник Петр Павел обменялись мнениями о ситуации в сфере международной безопасности в Европе и на Ближнем Востоке. В ходе встречи сторонами была достигнута договоренность о продолжении контактов», - говорится в сообщении.

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Глава Военного комитета НАТО Петр Павел и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов проведут в четверг в Баку встречу, первую с тех пор, как НАТО приняла решение о заморозке отношений с Россией.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике, распространенном Североатлантическим альянсом.

«Генерал Петр Павел, председатель Военного комитета НАТО, и генерал Валерий Герасимов, начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации и первый заместитель министра обороны, встретятся сегодня, 7 сентября 2017 года, в столице Азербайджана Баку», - говорится в коммюнике НАТО.

Как сообщается в документе, «эта встреча станет продолжением телефонного разговора между двумя генералами, который состоялся 3 марта 2017 года».

A.M.