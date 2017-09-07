Уровень запыленности воздуха на территории Азербайджана превысил санитарную норму

2017-09-07 19:14 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Согласно результатам мониторинга, проведенного в четверг утром специалистами Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), было установлено, что содержание пыли в воздухе на территории Азербайджана превышает санитарную норму.

Как сообщили Trend в министерстве, это связано с засушливым летом и попаданием под воздействием северо-западного ветра пыли с поверхности земли в верхние слои атмосферы.

Согласно данным автоматических стационарных станций мониторинга качества воздуха, уровень запыленности воздуха в четверг превысил допустимую санитарную норму на 30-40 процентов.