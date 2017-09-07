Азербайджан и ЕБРР обсудили расширение сотрудничества

2017-09-07 19:23 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С начала сотрудничества Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил на реализацию 151 проекта в Азербайджане 1,7 миллиарда долларов, сказал министр экономики Шахин Мустафаев на встрече с находящимся с визитом в Баку президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

По словам министра, Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ЕБРР.

Мустафаев проинформировал главу ЕБРР о последних реформах, которые были реализованы в Азербайджане в различных сферах экономики, в особенности по развитию частного сектора. Как отметил министр, все это создает большие возможности для расширения сотрудничества с банком.

В свою очередь, Чакрабарти выразил удовлетворение своим нынешним визитом и отметил значимость подобных визитов для проведения переговоров между банком и Азербайджаном. Глава ЕБРР также поделился своим мнением о возможностях расширения сотрудничества с Азербайджаном.

Кроме того, стороны обсудили финансовую поддержку частного сектора, проекта “Южный газовый коридор”, транспортной инфраструктуры и проекта по управлению бытовыми отходами.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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