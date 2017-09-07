Стали известны имена пострадавших в тяжелом ДТП в Баку

2017-09-07 19:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Трое пострадавших в тяжелом ДТП, произошедшем на Сальянском шоссе в Баку, доставлены в Клинический медицинский центр №1.

Как сообщили Trend в четверг в медцентре, все трое пострадавших - мужчины. Это Джабиев Афлатун Гюльали оглу, 1984 года рождения, Мамедов Махир Мугабиль оглу, 1976 года рождения, и Сулейманлы Атилла Назир оглу, 1999 года рождения.

Махир Мамедов получил в результате ДТП тяжелую черепно-мозговую травму, его состояние оценивается как тяжелое, он находится в отделении реанимации

Напомним, что сегодня днем на Сальянском шоссе на территории Сабаильского района Баку столкнулись автомобили марки Opel и Mercedes

В результате ДТП два человека погибли, трое были ранены.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)