Полиция просит опознать расчлененного в Баку мужчину – ФОТО

2017-09-07 20:04 | www.oxu.az | 3

Распространена очередная официальная информация в связи с обнаружением на территории поселка Говсан Сураханского района расчлененного тела неизвестного мужчины.

Как сообщает Oxu.Az, в совместном заявлении Главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры говорится, что по факту обнаружения 5 сентября на территории поселка Говсан Сураханского района расчлененного тела неизвестного мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство). В прокуратуре города Баку продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по этому уголовному делу.

Представляя фото, граждан, знающих этого человека, просят сообщить информацию о нем территориальным органам полиции или позвонить в прокуратуру города Баку по телефонам (012) 498-11-85 и (012) 498-10-54.

C.Б.

