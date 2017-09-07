Премьер Монголии и правительство страны отправлены в отставку

2017-09-07 20:03 | www.trend.az | 3

Великий государственный хурал (парламент) Монголии отправил в четверг премьер-министра Жаргалтулгын Эрдэнэбат и правительство страны в отставку, передает в четверг ТАСС со ссылкой на агентство Montsame.

По его данным, такое решение поддержали 57,53 процентов депутатов парламента.

Отмечается, что решение об отставке премьер-министра 30 августа рассмотрел Посткомитет по госустройству ВГХ. По итогам голосования девять членов из 17 проголосовали против отставки премьера. Однако депутаты ВГХ в четверг отменили решение Посткомитета. В ходе голосования 42 из 73 депутатов проголосовали за отставку премьера.

Отмечается, что вместе с Эрдэнэбатом в отставку уходит правительство страны.

23 августа члены правящей Монгольской народной партии передали в ВГХ требование об отставке Эрдэнэбата, который был назначен на должность премьера в июле 2016 года. До этого он занимал пост министра финансов Монголии.

Согласно законодательству страны, новое правительство Монголии должно быть сформировано в течение 30 дней.