Арестована беременная женщина, обманувшая Вахида Мустафаева

2017-09-07 20:14 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемой в мошенничестве Сабины Аскеровой.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева огласили приговор.

Согласно приговору, избранная в отношении С.Аскеровой крайняя мера пресечения в виде ареста изменена и она приговорена к 8 годам заключения.

Женщина была арестована в зале суда.

Отметим, что С.Аскерова беременна.

Напомним, что С.Аскерова признана виновной в присвоении путем мошенничества 34000 манатов из принадлежащей руководителю группы компаний ANS Вахиду Мустафаеву компании «VMF». Она обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество, в крупных размерах) УК.

C.Б.

