Опубликован официальный некролог в связи с кончиной известного ученого Лютфи Заде

2017-09-07 20:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства, деятели науки подписались под некрологом в связи с кончиной выдающегося ученого, почетного члена Национальной академии наук Азербайджана Лютфи Заде.

"Научную общественность Азербайджана постигла тяжелая утрата. 6 сентября 2017 года на 97-м году жизни скончался выдающийся ученый, профессор Калифорнийского университета США, руководитель Инициативы Беркли по теории мягких вычислений, почетный член Национальной Академии Наук Азербайджана, почетный председатель азербайджанских диаспорских организаций в Америке Лютфи Заде (Лютфали Рагим оглу Алескерзаде).

Лютфи Заде родился 4 февраля 1921 года в городе Баку. Начальное образование он получил здесь в школе номер 16, в 10 лет переехал вместе с семьей в Иран и в 1930-х годах продолжил учебу в Тегеране, в 1944 году успешно окончил Тегеранский университет по специальности электрическая инженерия. В 1944-1959 годах Лютфи Заде получил в Массачусетском технологическом институте и Колумбийском университете Соединенных Штатов Америки ученые степени магистра и доктора, в 1959 году пожизненно был избран профессором Университета Беркли в штате Калифорния, а с 1963 года руководил кафедрой электрической инженерии и компьютерных наук этого высшего учебного заведения и возглавлял Инициативу Беркли по теории мягких вычислений.

Основоположник теории нечеткой логики в области искусственного интеллекта, профессор Лютфи Заде является одной из выдающихся личностей, внесших достойный вклад в мировую научную мысль. Ученый, чье имя называется в одном ряду с великими личностями, которые произвели коренные перемены в истории науки, выдвинул фундаментальные теории, считающиеся одними из важных открытий. Эти теории, оказав мощное влияние на новые технологии, обеспечили создание основ дискретных и цифровых систем управления, информации и коммуникации, заложили основу современной науки управления. Ряд исследовательских центров изучает и проектирует системы управления на основе теорий Лютфи Заде.

Выдвинутая ученым в результате последовательных исследований теория нечеткой логики, представляя исключительное значение, оставила глубокий след в развитии различных областей науки на современном этапе и создала новые подходы. Теория, открывающая путь серьезным изменениям в информационных технологиях и успешно используемая в управлении промышленными процессами, нашла широкое применение в гигантских электронных компаниях. В настоящее время некоторые отрасли промышленности основаны именно на теории нечеткой логики. Ведущие мировые компании, использовав теории Лютфи Заде, добились большой экономической выгоды.

Своими содержательными интересными выступлениями на авторитетных международных конференциях Лютфи Заде побуждал ученых к изысканиям в новых направлениях. Он входит в число ученых, на труды которых больше всего ссылаются в мировом масштабе. Созданные Лютфи Заде научные школы и лаборатории уже более полувека функционируют в ряде стран мира. В городе Беркли в честь ученого создан Институт Заде по информационным технологиям, связанный с его именем.

Избранный членом академий многих стран, в том числе Национальной академии инженерии США и Российской академии естественных наук, профессор Лютфи Заде был удостоен наград престижных международных обществ, структур и фондов, получил звание почетного доктора престижных университетов десятков стран. За ценный вклад в развитие науки и технологий, а также неоценимые заслуги в налаживании межкультурного диалога Лютфи Заде была присуждена одна из высших наград независимой Азербайджанской Республики – орден «Достлуг».

Гордившийся тем, что является азербайджанцем, Лютфи Заде, сердце которого всегда билось в унисон с родным краем, несмотря на то, что он с юных лет жил далеко от Родины, приветствовал каждый шаг на пути превращения Азербайджана в страну, где культура и наука пользуются глубоким уважением, выражал удовлетворение тем, что здесь уделяется особое внимание развитию сектора информационных технологий.

Светлая память о всемирно известном ученом и выдающейся личности Лютфи Заде всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал. Аллах рэхмет элясин!", - говорится в некрологе.

Под некрологом подписались Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева, Артур Раси-заде, Огтай Асадов, Рамиз Мехтиев, Эльчин Эфендиев, Гаджибала Абуталыбов, Акиф Ализаде, Микаил Джаббаров, Ибрагим Гулиев, Расим Алигулиев, Тельман Алиев, Фикрет Алиев, Ариф Пашаев.