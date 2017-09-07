Джордж Клуни: Я отговорил свою жену от поездки в Азербайджан

2017-09-07 20:33 | www.oxu.az | 2

Голливудский актер Джордж Клуни признался, что отговорил свою супругу Амаль Клуни от поездки в Азербайджан. Слова знаменитого актера, как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az

Напомним, известный британский адвокат Амаль Клуни представляла интересы армянства в судебном процессе по делу Перинчека, обвиненного в отрицании так называемого «геноцида армян». Клуни с треском проиграла процесс.

«Мы с Амаль как-то договорились, что не позволим нашей работе ставить нас в рискованные ситуации. Это произошло, когда Амаль была на Мальдивах, где добивалась освобождения из тюрьмы экс-президента Мохаммеда Нашеда. Когда она наконец покинула Мальдивы, то хотела поехать в Азербайджан, где у нее был еще один клиент», - рассказывает Джорджа Клуни.

Голливудский актер признался, что вынужден был пойти на сделку со своей женой, чтобы отговорить ее от поездки в Азербайджан.

«Я напомнил ей о нашем договоре. Я согласился отменить свою поездку в Южный Судан, а она должна была отказаться от поездки в Азербайджан. И она согласилась», - сказал он.

C.Б.

