Участникам Экономического форума в Польше рассказали о захватнической политике Армении

2017-09-07 20:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Начавшийся 5 сентября в польском городе Крыница-Здруй 27-й Экономический форум в четверг продолжил свою работу.

Как сообщили Trend в Совете господдержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана, главный консультант Совета Тогрул Мамедли сегодня выступил на пленарной сессии под названием "8 лет Восточного партнерства: неудачи, достижения, будущее".

Озвучив для участников сессии статистические данные о результатах, достигнутых за 25 лет сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом, Тогрул Мамедли рассказал о дальнейших перспективах данного сотрудничества, о роли Азербайджана в контексте энергетической безопасности Европы.

Во время своего выступления на сессии, в которой также принимали участие экс-премьер Армении Грант Багратян и армянский депутат Мигран Акопян, Тогрул Мамедли, наряду с информацией о сотрудничестве Азербайджана и ЕС, также рассказал о захватнической политике Армении в отношении Азербайджана, об убийстве четвертого июля двухлетней Захры и ее бабушки во время обстрела вооруженными силами Армении азербайджанского села и назвал армян варварами.

Отметим, что ежегодный Экономический форум в Польше, в котором принимают участие более 3000 гостей, считается одной из самых крупномасштабных конференций, проводимых в Центральной и Восточной Европе.

4 июля 2017 года армянскими вооруженными силами из крупнокалиберных минометов, станковых гранатометов были прицельно обстреляны населенные пункты, где проживает многочисленное гражданское населения, и гражданские объекты. В результате в селе Алханлы Физулинского района погибли пожилая женщина Сахиба Аллахвердиева (1967 года рождения) и ее двухлетняя внучка Захра Гулиева и была ранена Гулиева Сальминаз (1965 года рождения), разрушены гражданские объекты.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)