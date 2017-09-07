Глава МИД Азербайджана принял нового посла Венгрии (ФОТО)

2017-09-07 20:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг принял нового посла Венгрии в стране Виктора Седеркени.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, на встрече посол вручил Эльмару Мамедъярову копии своих верительных грамот.

В ходе встречи венгерский дипломат отметил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в энергетической, транспортной, туристической, культурной и других сферах.

Седеркени сказал, что в период своей дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для расширения двусторонних связей.

Глава МИД Азербайджана пожелал Виктору Седеркени успехов в дипломатической деятельности.

(Текст: Талех Агавердиев)