Трамп заявил, что не будет высылать детей нелегалов в ближайшие полгода

2017-09-07 20:50 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп пообещал, что власти в ближайшие шесть месяцев не будут принимать мер по отношению к детям нелегальных мигрантов, которые оказались под угрозой депортации после отмены специальной программы, передает РИА Новости.

В минувший вторник Трамп отменил программу, действовавшую под названием DACA ("Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов"). Она была учреждена указом предыдущего главы государства Барака Обамы. В общей сложности она позволяла находиться в стране 750 тысячам человек, у многих из которых есть действующее разрешение на работу в США.

"Всем тем (DACA), кто обеспокоен насчет статуса в течение шести месяцев, не о чем беспокоиться - никаких действий!", - написал Трамп в Twitter.

Ранее президент выражал надежду, что в течение полугода конгресс США примет иммиграционную реформу, в рамках которой будет решен вопрос с лицами, подпадавшими под программу DACA.

Внедренная Обамой программа при ряде условий давала отсрочку от возможной депортации и разрешение на работу детям нелегальных иммигрантов, прибывшим в США до исполнения им 16 лет. После одобрения каждого в индивидуальном порядке им выдавали бумагу об отсрочке возможных действий по депортации и разрешение на работу на два года с возможностью продления.

Изначально число иммигрантов, подпадающих под эту норму, оценивалось в 1,7 миллиона человек. США по состоянию на 2016 год предоставили отсрочку депортации почти 750 тысячам человек. Более половины из них живут в Калифорнии и Техасе.

Решение Трампа уже вызвало массовые протесты либеральной общественности в стране, критику со стороны бизнес-сообщества и политиков, включая однопартийцев президента, которые заявили о необходимости принятия новых законов для "исправления DACA".

Ряд штатов подали судебные иски против решения президента США (Вашингтон власти столичного округа Колумбия, штатов Нью-Йорк, Массачусетс, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Айова, Нью-Мексико, Северная Каролина, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт, Иллинойс и Виргиния).