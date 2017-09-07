Вертолеты ВВС США вывезли из района Дейр-эз-Зора более 20 полевых командиров ИГ

2017-09-07 20:46 | www.apa.az | 4

В августе ВВС США из района Дейр-эз-Зора эвакуировали свыше двадцати полевых командиров и приближенных к ним боевиков группировки "Исламское государство". Как передает АПА, об этом рассказал РИА Новости военно-дипломатический источник.

Вашингтон планирует использовать опыт вывезенных боевиков "на других направлениях", отметил собеседник агентства.

"В частности, 26 августа из района вблизи населенного пункта Трейф, расположенного к северо-западу от города Дейр-эз-Зор, вертолетом ВВС США в ночное время были вывезены два полевых командира ИГИЛ "европейского происхождения" с членами семей", — рассказал он.

Также 28 августа из района Альбу-Лейль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора американские вертолеты эвакуировали около двадцати полевых командиров и их окружение на север Сирии.

Захваченные в плен террористы на допросах рассказали о многочисленных фактах поддержки американскими спецслужбами полевых командиров, как во время прежней администрации, так и после избрания Дональда Трампа.

По словам собеседника агентства, августовская эвакуация была не первой. В мае подобным образом были вывезены полевые командиры и иностранные наемники из Европы в провинции Дейр-эз-Зор. А в июне-июле аналогичные эвакуации боевиков прошли в провинции Ракка.

В коалиции эту информацию назвали "ложной".