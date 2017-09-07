Геноцид мусульман в Мьянме – ФОТОРЕПОРТАЖ

2017-09-07 21:07 | www.oxu.az | 4

Десятки тысяч мусульман-рохинджа бегут из Мьянмы, стараясь спастись от насилия со стороны местных властей. В Мьянме множество других мусульманских общин — даже в штате Ракхайн, где живут рохинджа, и они прекрасно уживаются с местными жителями, исповедующими буддизм.

Но мировое сообщество не хочет видеть всей сложности ситуации. Для подавляющего большинства внешних наблюдателей рохинджа — гонимые беженцы, ставшие жертвами геноцида кровавого мьянманского режима. Насилие в отношении народности осудили в ООН, за единоверцев вступились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Тем временем рохинджа пытаются бежать на территорию Бангладеш, обращаясь за помощью к контрабандистам, которые нередко отбирают у них последнее в обмен на обещание свободы.

Обострение в Мьянме случилось в конце августа. В соседнюю страну устремились около 125 тысяч человек, хотя там уже находятся 100 тысяч беженцев-рохинджа. Беглецы рассказывают об этнических чистках, бессудных убийствах, изнасилованиях и сожженных дотла селениях. Власти Мьянмы в ответ обвиняют радикалов в нападениях на солдат и полицейских и попытках спровоцировать гражданскую войну. Всей правды, как это часто бывает, не знает никто.

Фото: Bernat Armangue / AP

Семья рохинджа пересекает реку Наф, разделяющую Мьянму и Бангладеш. Многие беглецы тонут, когда лодки, в которых они надеются добраться до безопасного места, переворачиваются. Кто-то пытается самостоятельно преодолеть реку вплавь. «Они плывут ночью и тонут», — рассказал один из выживших.

Фото: Bernat Armangue / AP

Сойдя с лодок, рохинджа бредут по территории Бангладеш в поисках помощи. Дорога ведет по рисовым полям.

Фото: Bernat Armangue / AP

Власти Мьянмы минируют границы, чтобы не дать беженцам вернуться в страну. Пожилой женщине на границе при взрыве оторвало ногу.

Фото: Bernat Armangue / AP

Пострадавшая от взрыва.

Фото: Bernat Armangue / AP

С территории Бангладеш видно, как горят оставленные рохинджа деревни.

Фото: Bernat Armangue / AP

Власти Бангладеш не требуют от пограничников принимать беженцев, но и не требуют останавливать их. Многие истолковывают это молчание как разрешение помогать бегущим от разорения жителям соседней страны.

Фото: Bernat Armangue / AP

Долгий путь к спасению оказывается настоящим испытанием для маленьких детей, многие не выдерживают его и умирают. «Я видел женщину с 13-дневным ребенком. Ее молоко пересохло, и она была вынуждена "кормить" малыша грязной водой. Я заплакал, когда увидел это», — описал свои впечатления один из пограничников.

Фото: Bernat Armangue / AP

Зачастую все, что рохинджа успевают взять с собой из Мьянмы, умещается в небольшом мешке.

Фото: Bernat Armangue / AP

Разбитая дорога к спасению.

Фото: Bernat Armangue / AP

Семья рохинджа прибывает в лагерь беженцев.

Фото: Mushfiqul Alam / AP

Столпившиеся у входа в лагерь рохинджа.

Фото: Bernat Armangue / AP

Прибытие в лагерь многие беженцы отмечают как праздник, хотя впереди их ждут голод, болезни и нищенское существование.

Фото: Bernat Armangue / AP

Первым делом изголодавшиеся рохинджа стараются получить еду и приготовить обед.

Фото: Bernat Armangue / AP

Женщины с детьми в очереди за продуктовыми пайками.

Фото: Bernat Armangue / AP

Обитатели лагеря беженцев в Бангладеш ждут раздачи еды, которую часто предоставляют гуманитарные организации.

Фото: Mushfiqul Alam / AP

Бангладеш — одна из самых бедных стран мира, и о нормальных условиях в лагерях беженцев говорить не приходится. Детей, например, зачастую купают прямо в лужах.

Фото: Bernat Armangue / AP

Жилья хватает не для всех, и беженцы сооружают каркасы для тентов из бамбуковых палок, которые находят рядом с лагерем.

Фото: Bernat Armangue / AP

Мать и ребенок ночуют под открытым небом недалеко от границы.

На территории Мьянмы рохинджа живут в штате Ракхайн (Аракан), отмеченном на карте.

C.Б.

Источник: Lenta.ru

