Самоубийство в Ширванском СИЗО

2017-09-07 21:25 | www.oxu.az | 3

В Ширване в изоляторе отдела полиции совершено самоубийство.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель Ширвана Гамидов Вугар Магеррам оглу (1989 г.р.), задержанный несколько дней назад за то, что ударил ножом односельчанина, совершил самоубийство в изоляторе.

Причины самоубийства пока не установлены.

Отметим, на почве конфликта Вугар Гамидов пырнул ножом односельчанина Мамедова Мусу Гусейнага оглу (1968 г.р.). М. Мамедов был доставлен в больницу города Ширван и прооперирован.

С.Б.

