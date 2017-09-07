Почему Израиль выбрал Азербайджан

2017-09-07 21:32 | www.trend.az | 3

(Арье Гут, политический аналитик)

В последние годы Израиль проводит многовекторную внешнюю политику. Данная политика приносит Израилю немалые внешнеполитические дивиденды, как во время голосований в международных организациях, так и в формате развития экономических связей. У Израиля очень тесные союзнические отношения с США, и достаточно хорошие отношения со многими другими странами обоих американских континентов. Израиль тесно сотрудничает как со странами Европы, так и со странами Азии. Однако есть страны, с которыми у Израиля особые стратегические, союзнические отношения и среди этих стран можно назвать лидера Южного Кавказа – Азербайджан.

Сегодня это исторический факт, что ни одна страна в Евразии не имеет более тесных и глубоких стратегических взаимоотношений с Израилем, чем Азербайджан. За 25-летнюю историю дипломатических отношений, между странами и народами сложилось много позитива. В отношениях между Израилем и Азербайджаном, не последнее место занимает то, что эти две страны доказали необходимость и жизнеспособность взаимоотношений еврейского государства и государства с мусульманским большинством. Наши дружеские государства выступают в качестве истинных и стабильных стратегических партнеров, где азербайджанцы и евреи могут, на самом деле, не только сосуществовать, но и развивать и укреплять отношения.

Основную роль в развитии и укреплении отношений между странами играют политические и экономические интересы. Одновременно, я более чем уверен, что человеческие отношения, человеческий мост между азербайджанским и еврейским народами играют особую, стрежневую роль между Израилем и Азербайджаном.

Относительно мало людей за пределами Азербайджана или еврейских общин в мире знают о важной и интегральной роли еврейской общины в истории становления и развития азербайджанской государственности. Кроме того, на протяжении всего периода Советской власти и сегодня в уже независимом Азербайджане, евреи играли и играют неоценимую роль в научно-интеллектуальной, экономической и в политической жизни республики.

Это неопровержимый факт, что в отличие от многих народов, азербайджанцы никогда не относились к евреям, как к иностранцам. Еврейский народ в Азербайджане никогда не подвергался преследованиям, оскорблениям, унижениям, погромам и антисемитским действиям. Это может подтвердить каждый еврей, который когда-либо был в Азербайджане и видел, как евреи здесь спокойно посещают синагогу, не проходя через полицейский кордон, ходят по городу в своей национальной одежде и с кипой на голове, что к сожалению, небезопасно делать в развитых странах Запада. В то же время официальный Баку неоднократно осуждал и осуждает проявления антисемитизма в других местах. Азербайджан сегодня является образцом толерантности и мультикультурализма для всего мирового сообщества. Именно поэтому, израильтяне с азербайджанскими корнями, где бы они не жили, продолжают любить Азербайджан и способствуют формированию геополитического, экономического и гуманитарного сотрудничества между Израилем и Азербайджаном.

Азербайджан, преимущественно шиитская мусульманская страна, также является родиной нескольких других этнических и религиозных групп, включая древние зороастрийские, христианские и еврейские общины, к которым такое же доброе и дружеское отношение.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно отмечал роль еврейской общины в развитии взаимоотношений между двумя странами. "На протяжении веков азербайджанский и еврейский народы жили в мире и понимании, и эта дружба и братские отношения продолжают существовать сегодня между нашими странами. Еврейская община Азербайджана активно помогает укреплению наших двусторонних отношений. В Азербайджане есть семь синагог, пять из которых расположены в столице Баку, где действуют и еврейские школы", - отметил глава азербайджанского государства.

Таким образом, терпимость и мультикультурализм являются ключевой основой азербайджанского общества. Президент Ильхам Алиев заслужил уважение большой части как израильского общества, так и еврейской общины в других государствах мира за свою приверженность светскому государству, мультикультурализму и толерантности, за уважительное отношение ко всем конфессиям и народам, проживающим в Азербайджане.

Правительство Азербайджана постоянно направляет в Израиль многочисленные официальные делегации и в свою очередь принимает большое количество израильских делегаций в Баку. Это особенно верно и показательно, учитывая продолжающееся углубление экономических связей с Израилем, который является крупнейшим покупателем азербайджанской нефти на мировом рынке. В свою очередь израильские бизнесмены проявляют большой интерес к вложению инвестиций в экономику и сельское хозяйство Азербайджана, которому нужны современные израильские высокие технологии как в военной промышленности, телекоммуникациях, сельском хозяйстве, так и в других сферах.

Доказательством стратегического партнерства между Израилем и Азербайджаном стал исторический визит главы израильского правительства в Баку в декабре 2016 года, который является единственным официальным визитом премьер-министра Биньямина Нетаньяху в регион Южного Кавказа. Этот визит еще раз показал, что политико-дипломатический диалог между двумя странами находится на самом высоком уровне доверия, а экономическая составляющая и торговый оборот постоянно растут.

Израиль 25 лет назад сделал ставку на Азербайджан на Южном Кавказе, что видно невооруженным глазом и это правильный стратегический выбор по всем показателям. Это сотрудничество двух небольших государств, расположенных в небезопасном геополитическом регионе, имеет большое будущее. Конечно, это беспокоит третьи страны, которые являются одинаково недружественными как к Израилю, так и к Азербайджану. И эти страны всеми правдами и неправдами хотят нанести урон взаимоотношениям Израиля с Азербайджаном. Израиль высоко ценит дружественные отношения с мусульманским Азербайджаном, который является моделью сотрудничества с мусульманской страной. И эти отношения мы должны беречь и развивать, чтобы никакие антиизраильские и антиазербайджанские силы не могли нанести им урон.

Однако в последнее время активизация армянской общины в Израиле и интенсификация взаимоотношений и сотрудничества некоторых израильских организаций и структур с Арменией вызывает недовольство официального Баку. Так как Азербайджан считает Израиль своим союзником, а Армению союзником Ирана. Отсюда вытекает вывод, что официальному Израилю не следует поддерживать тесные связи с теми государствами, которые приводят к ухудшению отношений с его союзниками.

Недавно некоторые израильские СМИ с помощью ряда представителей армянского лобби в Израиле пытались распространить ложную информацию о "проблемах" в израильско-азербайджанском военном сотрудничестве. Год тому назад мы реально видели антиизраильскую истерию и оголтелый антисемитизм в Армении. Даже в Израиле армянская община проводила провокационные демонстрации протеста против азербайджано-израильского партнерства. Сайт Armenian Report открыто пропагандирует антисемитизм и антиизраилизм, и даже призывает к уничтожению государства Израиль.

Издание пишет: "Нам необходимо еще более тесно сотрудничать с Ираном, с арабскими военизированными группировками и организациями, которые настроены решительно против Израиля. Для этого правительству Армении следует активно привлекать проживающих на Ближнем Востоке армян, имеющих тесные связи с Хезболлой, "Исламским джихадом", Хамас, особенно с "Бригадами Изаддина аль-Касама". Нашим диаспорским организациям на Ближнем Востоке необходимо приступить к финансированию этих организаций, обещающих уничтожить Израиль". Думаю комментарии здесь излишние…

Касаясь критики Армении в отношении израильско-азербайджанского военного сотрудничества, необходимо подчеркнуть, что только Азербайджан и Израиль выбирают своих друзей и партнеров, и сами определяют уровень стратегического сотрудничества и партнерства во всех сферах, в том числе и в военно-технической сфере. Ведь Азербайджан не спрашивает почему на территории Армении находятся военные базы третьего государства - Российской Федерации? И какую военную помощь предоставляет Россия Армении, которая не без помощи третьей силы оккупировала 20% территории Азербайджана?

Ни для кого не секрет, что в феврале 1992 года Армения реально используя российскую военную и материальную помощь, в частности 366-ой мотострелковый полк, совершила одно из жестоких преступлений против человечества - кровавый акт геноцида против азербайджанских мирных жителей в городе Ходжалы.

Несправедливо и аморально, что участники и идеологи акта геноцида в Ходжалы до сих пор остались безнаказанными и не предстали перед международным судом. Таких прецедентов в мире практически нет. В отличие от нацистов, которые стремились скрыть свои преступления, некоторые из армянских идеологов, такие как нынешний глава армянского государства Серж Саргсян очень гордился своими преступными фашистскими действиями против мирных азербайджанских граждан.

В Армении в отличие от современной Германии, создается культ личности вокруг армянских фашистов, в честь них называют площади и улицы, чеканятся монеты, им возводятся памятники, снимаются фильмы об их жизни и деятельности, их прославляют и популяризуют как национальных героев. Еврейский народ никогда не забудет жестокость и варварство армянского легиона нацистского вермахта во время Второй мировой войны. Это исторический факт, что армянский легион генерала Нжде и Дро участвовал в маршах смерти и в уничтожении тысяч евреев, и как после этого руководство современной Армении объясняет популяризацию таких палачей и варваров, пособников Гитлера?! Стоит подчеркнуть, что культ этих кровожадных фашистов и антисемитов осуществляется не силами каких-то маргинальных политических группировок, за этими действиями стоит государство, а точнее криминальное террористическое руководство современной Республики Армения. И это еще раз подтверждает, что они считают себя настоящими и подлинными наследниками армянского фашиста и антисемита Нжде.

В противовес сказанному могу привести пример героизма азербайджанского разведчика под псевдонимом «Садыгашвили» (Гамза Джумшуд оглу Садыгов). Гамза Садыхов в составе советской военной разведки под Сталинградом взял в плен ближайшего соратника Гитлера – генерала Иоханна Фон Родденбурга, который отличался особой жестокостью и самолично уничтожал евреев. Этого зверя в облике человека называли отцом "биологической бомбы" Гитлера, который проводил испытания именно на еврейских детях. Именно Гамза Садыгов стал спасителем еврейских детей, благодаря его смелости и храбрости были спасены от верной гибели несколько десятков еврейских семей. Этим своим подвигом и героизмом Садыгов воздвиг в сердцах благодарных ему поколений памятник отваги и бессмертия. И таких героев в Азербайджане немало, однако у азербайджанского народа есть такое качество-скромность, здесь не принято говорить о сделанном добре, поэтому имя героя Садыгова, боровшегося с фашизмом и спасшего еврейские семьи, очень мало известно в мире, в то время как в Армении создан масштабный культ генералов-фашистов и палачей Дро и Нжде.

Наряду с фактом возвеличивания армян-антисемитов, в Армении процветает оголтелый антисемитизм, шовинизм и фашизм. Об антисемитизме много написано, но тот ярый антисемитизм, который господствует в Армении, мало где можно увидеть. В Армении евреев почти не осталось, за исключением насильно ассимилированных евреев, наподобие главы, так называемой еврейской общины Армении Риммы Варжапетян, фамилия которой громко подтверждает выше сказанное. Даже глава еврейской общины Армении не рискнула остаться под своей фамилией, боясь гонений и притеснений, хотя роль и статус еврейской женщины в семьях обычно бывает высокий, но видимо в Армении они ее сохранить не могут.

В Армении над евреями осуществляют до сих пор культурное насилие, которое отражается в публикации антисемитских книг, антисемитских передач на телевидении, а также в неоднократном осквернении мемориальной плиты жертвам Холокоста в Ереване. Вышесказанное доказывает и последний опрос Антидиффамационной лиги в июне 2014 года, который показал, что уровень антисемитизма в Армении (58 процентов) был третьим самым высоким во всей Европе и самым высоким на постсоветском пространстве и среди стран Восточной Европы. Таким образом, около 1,3 миллиона из 2,2 миллиона человек в Армении выразили антисемитские настроения.

Такой высокий уровень антисемитизма в Армении можно сравнить лишь с враждебным Израилем арабскими странами на Ближнем Востоке и Ираном, который как выше сказано, является ближайшим стратегическим союзником Армении. Нужно отметить, что нынешний статус-кво армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта устраивает Иран, поскольку в таком положении возрастает возможность усиления политического и экономического влияния и на Армению, и на Азербайджан.

Во всем мире официальный Тегеран выступает «в защиту обездоленных и угнетенных мусульман», а в данном конфликте, имея 600 км границу с не просто мусульманским, а шиитским Азербайджаном, 20% территории которого оккупировано христианской Арменией и есть 1 миллион беженцев –мусульман, Иран на стороне Армении. Задается вопрос: где же ваша шиитская гордость Исламской Республики Иран? Где ваша религиозная солидарность? Возникает вопрос: Почему ни духовный лидер Ирана Хаменеи и президент Ирана Хасан Рухани не осудили Армению, оккупировавшей 20% территрории братского шиитского Азербайджана и не выполняющей 4 резолюции Совета Безопасности ООН и требующие от Армении покинуть оккупированные азербайджанские территории. Почему они не признали Ходжалинский геноцид? Вот как здесь не вспомнить великие слова лорда Пальмерстона: «У нас нет ни постоянных врагов, ни постоянных друзей, у нас есть только постоянные интересы». К сожалению, это сегодня жестокая реальность международных отношений и Азербайджан — это должен понимать и осознавать.

Наряду с проблемами антисемитизма в Армении, что беспокоит мировое еврейство, в 1988 году в результате подъема армянского национализма 250 000 азербайджанцев были изгнаны и вынуждены были покинуть родные места - 172 азербайджанских поселка, 89 сел со смешанным составом населения и шесть городов Армении, 226 азербайджанцев убиты армянами.

Сегодня ни для кого не секрет, что Армения является государством-агрессором, незаконно оккупировавшим 20 процентов территории Азербайджана, в частности, Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В результате армянской оккупации и этнической чистки сегодня в Азербайджане проживает 1 миллион беженцев. Данная ситуация конфликта с Арменией и оккупации азербайджанских территорий остается угрозой для мира и безопасности в регионе Южного Кавказа. Имея влиятельное армянское лобби в США и в других ключевых странах, а также постоянную военную, экономическую и политическую поддержку со стороны России, Армения продолжает игнорировать четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые более 20 лет назад в связи с оккупацией азербайджанских земель.

Государство Израиль поддерживает справедливую позицию Азербайджана и призывает к урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта только в рамках международного права и принципа территориальной целостности государств. В этой сложной геополитической ситуации поддержка справедливой позиции Азербайджана со стороны такого важного стратегического партнера и сильного геополитического актора на Ближнем Востоке, как Государство Израиль, очень необходима и очень важна для Азербайджанской Республики.

Думаю, Израиль всегда должен ценить и развивать дружеские отношения с лидером Южного Кавказа Азербайджаном и никаким силам не дать возможности нанести вред этим отношениям, чтобы не допустить отдаления Азербайджана от Израиля.

Я с гордостью отмечаю, что как руководство, так и народ Азербайджана проявляет заботливое и теплое отношение к традициям и жизни еврейской общины страны, которое не имеет прецедентов в мире. Под патронажем Президента Азербайджана были построены две синагоги и самый большой образовательный еврейский центр на Южном Кавказе. Планируется создание еврейского музея в Азербайджане, который будет первым еврейским музеем на Южном Кавказе.

Если у кого-то возникает вопрос, как такая страна как Азербайджан, где большинство населения мусульмане, сумела наладить столь тесный диалог, сотрудничество и партнерство с Израилем, достаточно только взглянуть на знаменитую еврейскую Красную Слободу в горном районе Губа. Поселок Красная Слобода - единственное уникальное место компактного проживания горских евреев в мире после Израиля, настоящая гордость Азербайджана.

Я не родился в Красной Слободе, но эта еврейская деревня имеет для меня особое нравственное значение. Я чувствую себя привязанным к этому магическому месту. В ней меня посещает чувство, словно я путешествую по Израилю, Святому Граду Иерусалиму, который является домом для еврейского народа. В Красной Слободе сегодня, как и вчера царит та же атмосфера, что и в Израиле. Для еврея в Азербайджане проведение шабата в Красной Слободе является своего рода возвращением в свой родной дом, где нет дискриминации, погромов, антисемитизма и притеснений. Во время страшных лет Холокоста Азербайджан стал одним из немногих убежищ, а затем и настоящей Родиной для европейских евреев, которые спасли свою жизнь и жизнь своих детей от нацистов. Азербайджанцы приняли представителей моего народа как родных, и они остались здесь жить мирно и счастливо. И всегда эти два народа жили как братья. Это наш дом. Это Красная Слобода. Это наш Баку. Это наш Азербайджан.

Сегодня в регионе Южного Кавказа евреи и мусульмане живут мирно и гармонично на протяжении веков. Своим примером толерантности и интеграции Азербайджан уничтожает все стереотипы, которые существуют в мире. Азербайджанский пример доказывает, что такое мирное сосуществование возможно для представителей иудаизма, христианства и ислама – этих основных религий, чтобы гармонично развиваться на взаимном уважении. Несмотря на этническую чистку и агрессию Армении против Азербайджана, в результате которой оккупировано 20% территорий страны и появился один миллион беженцев и внутренне перемещенных лиц, Азербайджан является настоящей моделью межцивилизационного и межконфессионального диалога.

Как сказал мне недавно мой друг, председатель Общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, настоящая реальность жизни евреев в Азербайджане похожа на сон. "Представьте себе мусульманское правительство, которое тратит миллионы долларов на строительство красивой синагоги для еврейских жителей, или мусульманскую страну, которая чествует еврея как одного из своих величайших национальных героев войны. Это наша еврейская реальность в Азербайджане», – сказал Милих Евдаев.

Думаю, в перспективе двусторонние отношения во всех областях будут расти и развиваться по восходящей, что принесет успех обоим государствам на международной арене.

(С оригиналом статьи можно ознакомиться на The Jerusalem Post)