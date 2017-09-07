Верховный лидер Ирана амнистировал 1166 заключенных

2017-09-07 21:44 | www.apa.az | 4

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил о помиловании и смягчении наказаний 1166 заключенным по случаю религиозных праздников. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает официальный сайт верховного лидера.

По его данным, глава судебной власти Ирана Садек Амоли Лариджани направил Хаменеи предложение о помиловании или смягчении наказаний заключенным, на которое верховный лидер страны дал свое согласие по случаю праздника Ид аль-Адха и отмечаемого мусульманами-шиитами праздника Гадир Хум.

Праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (по-арабски) или Курбан-байрам (по-тюркски) – один из главных праздников мусульман. Ид аль-Адха знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия). Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2017 году Курбан-байрам начался 1 сентября.

Праздник Гадир Хум отмечается мусульманами-шиитами 18 числа месяца зуль-хиджжа в связи с назначением пророком Мухаммадом своим преемником почитаемого шиитами имама Али. В этом году праздник выпал на 9 сентября.