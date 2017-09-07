Турецкие экспортеры продовольствия посетят Москву 12-14 сентября

2017-09-07 22:04 | www.apa.az | 2

Делегация турецких бизнесменов, занимающихся производством и поставками продовольствия, посетит Москву 12-14 сентября. Как передает АПА, об этом говорится в полученном РИА Новости в четверг сообщении министерства экономики Турции.

"Союз экспортеров Восточного Черноморья при поддержке и координации министерства экономики организует посещение России 12-14 сентября делегацией с участием десяти турецких компаний, которые работают в сфере производства и экспорта продуктов питания (фрукты, овощи, молоко, масло, мед, сыр, рыбная мука и жир, а также замороженные продукты)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены делегации посетят международную выставку продуктов питания Worldfood-2017 в Москве и проведут ряд деловых встреч и переговоров с российскими партнерами – оптовиками, дистрибьюторами и руководителями торговых сетей.

"Целью переговоров наших бизнесменов будет установление прямых контактов с российскими партнерами. Считаем, что визит нашей делегации в Россию, которая является одним из ведущих партнеров Турции, внесет вклад в увеличение доли турецкой продукции на российским рынке", — говорится в сообщении ведомства.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты.