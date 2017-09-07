США опровергли эвакуацию командиров ИГИЛ с поля боя

2017-09-07 21:41 | www.oxu.az | 1

В штабе коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» опровергли сообщения об эвакуации американскими вертолетами более 20 полевых командиров боевиков из района города Дейр-эз-Зор.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет РИА Новости.

Ранее в четверг военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что в августе ВВС США из района Дейр-эз-Зора вывезли на север Сирии свыше 20 полевых командиров и приближенных им боевиков ИГ. Собеседник агентства добавил, что августовская эвакуация была не первой подобной операцией.

С.Б.

