Китай зафиксировал повышение уровня радиации от водородной бомбы КНДР

2017-09-07 22:12 | www.oxu.az | 2

Китайские специалисты зафиксировали повышение уровня радиации в районах, близких к месту проведения КНДР испытаний предполагаемой водородной бомбы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета South China Morning Post.

Мониторинговые станции зарегистрировали тенденцию к повышению уровня радиации в Чанбай-Корейском автономном уезде, граничащем с Северной Кореей регионе КНР. В период с 3 по 5 сентября (с воскресенья по вторник) уровень радиации увеличивался. Во время испытаний он составлял 108,6 наногрея. Максимальное значение достигнуто утром 6 сентября, к западу от взрыва уровень радиации вырос до 110,7 наногрея с пиком в 112,5 наногрея.

Между тем эксперты полагают, что пока рано делать выводы о связи между испытаниями предполагаемого термоядерного оружия и повышением уровня радиации. Колебание естественного фона в пределах 20 наногрей допустимо и может объясняться естественными причинами.

С.Б.

