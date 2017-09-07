Трамп предложил избавиться от потолка госдолга

2017-09-07 22:48 | www.trend.az | 2

Президент США Дональд Трамп предложил избавиться от потолка госдолга США, передает РИА Новости.



"Уже много лет говорят о том, чтобы избавиться от потолка долга, и на это есть много причин. Так что, да, это будет обсуждаться. Мы даже обсуждали это на встрече вчера. Это усложняет ситуацию, он на самом деле не обязателен", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Трамп может договориться об очередном повышении потолка госдолга с оппозиционными демократами в конгрессе, что вызвало недовольство ряда республиканцев.

В настоящее время госдолг США превышает отметку в 19,8 триллиона долларов, или более 105% ВВП страны.