В Лондоне на Оксфорд-стрит прогремел взрыв

2017-09-07 22:57 | www.trend.az | 1

Оксфорд-стрит перекрыли в Лондоне после "взрыва электропроводки", пострадал один человек, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение, опубликованном в четверг в Twitter-аккаунте Би-би-си.

"Один мужчина получил незначительные травмы", - сказано в сообщении.

Ранее ряд пользователей соцсетей сообщили о "взрыве" на улице. Ссылаясь на представителей полиции на месте событий, люди пишут, что взрыв связан с неполадками в электросети.

Официального подтверждения полиции пока нет.