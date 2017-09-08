Трамп отказался верить в неизбежность войны с КНДР

2017-09-08 00:29 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп заявил, что он предпочел бы избежать военных действий против КНДР, однако этот вариант по-прежнему реален.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, об этом он заявил во время пресс-конференции с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

«Военные действия, конечно, являются вариантом решения проблемы. Является ли война неизбежной? Ничто не является неизбежным», — рассказал Трамп.

Он добавил, что если Вашингтон все же решится на проведение военной операции против КНДР, это будет «очень грустным днем для Северной Кореи».

C.Б.

