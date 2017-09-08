Президент Чехии обвинил Трампа в невыполнении предвыборного обещания

2017-09-08 00:31 | www.trend.az | 2

Глава Чехии Милош Земан заявил, что он разочарован тем, что президент США Дональд Трамп не выполняет свое предвыборное обещание наладить отношения с Россией, передает РИА Новости.

"Я не наивен после 25 лет в политике. Но считаю, что если человек о чем-то заявляет перед выборами, то после победы в них должен выполнять свои обещания. Дональд Трамп обещал перед (президентскими) выборами улучшение отношений с Россией. Сейчас он делает наоборот, что означает, что он не выполняет свое обещание. Для меня это определенное разочарование", - сказал Земан, выступая вечером в четверг по ТВ Barrandov.