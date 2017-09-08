Назарова победила в финале первенства мира за 82 секунды

2017-09-08 01:11 | www.oxu.az | 3

В Греции продолжается юношеское первенство мира по борьбе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, в четвертый день чемпионата на ковер вышли девушки. Азербайджан представляли Айшан Юсифова (40 кг) и Айнур Джамалова (46 кг).

Юсифова выиграла на старте, но потом проиграла в полуфинал. Ее ждет встреча за бронзу. Джамалова проиграла во второй встрече и осталась вне четвертьфинала.

Сегодня также прошла финал с участием Шаханы Назаровой (38 кг). Она выиграла у украинки Марии Томич со счетом 11:0, потратив на схватку 82 секунды.

Ранее азербайджанские борцы завоевали одну золотую и две серебряные медали.

С.Б.

