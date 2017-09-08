Макрон предложил реформировать Евросоюз и создать парламент еврозоны

2017-09-08 01:27 | www.trend.az | 3

Президент Франции Эмануэль Макрон предложил реформировать ЕС и заявил, что в 2018 году европейцы смогут обсудить предстоящие перемены, передает РИА Новости.

В ходе визита в Афины, на родину демократии, он предложил, в частности, создать парламент еврозоны и избирать в него по единому европейскому списку.

Свое видение демократии и будущего ЕС Макрон изложил в речи, с которой выступил на Пниксе – месте зарождения демократии в мире, где проходили первые собрания афинян.

Свою речь Макрон начал по-гречески.

"Здесь 2500 лет назад греки изобрели демократию. Это большая честь - говорить здесь", - сказал Макрон по-гречески, вызвав аплодисменты слушателей, и затем перешел на французский.

"Я предлагаю дорожную карту будущего Европы. Я предлагаю новый метод, когда не будут обсуждать новую Европу только за закрытыми дверями. Нам надо поставить новые цели в 2018 году во всех странах, и народы обсудят, какую Европу они хотят. В течение шести месяцев будут собрания граждан, и в перспективе будут создаваться совместные списки для выборов в Европе и парламент в еврозоне", - сказал Макрон, указав на неудачи Европы.

По его словам, надо выбраться из дилеммы, где с одной стороны - вопрос, скажут ли люди "да" или "нет" на популистском референдуме, а с другой стороны - боязнь референдумов.

Макрон заявил, что надо прекратить гражданскую войну в Европе и найти, что объединяет людей веками, европейскую цивилизацию.

По его словам, греческий кризис - это провал всей Европы.

"Нам нужно найти силы для перезапуска Европы. Люди нуждаются в Европе, мы должны найти силы для возобновления Европы", - сказал Макрон.

"Если мы продолжим оставаться слепыми, мы будем поколением, которое возьмет на себя ответственность за смерть Европы, и мы должны начать с сильной самокритики", - сказал он.