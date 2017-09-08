Ураган «Ирма» разрушил несколько островов – ВИДЕО

2017-09-08 01:29 | www.oxu.az | 5

Самый мощный в истории наблюдений в Атлантике ураган «Ирма» приближается к Доминиканской республике.

Как передает Oxu.Az, видеокадры, которые транслируют все мировые СМИ.

Ураган уже разрушил несколько островов. В Доминиканской республике аэропорты переносят вылеты, некоторые и вовсе закрыты. Туристов возвращают в отели и рекомендуют не покидать территорию гостиничных комплексов. Запрещено подходить к океану.

Стихия приближается и к территории Америки. Во Флориде введен режим чрезвычайной ситуации. Власти начали эвакуацию населения из Майами. Мобилизованы тысячи спасателей. К экстренной остановке готовятся две атомные электростанции штата.

С.Б.

