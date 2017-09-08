Выброс солнечного вещества вызвал на Земле магнитную бурю – ВИДЕО

2017-09-08 01:58 | www.oxu.az | 3

Солнечная активность в этом году имеет необычную протяженность по времени.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1tv.ru, ее называют самой мощной за последние 12 лет. С 4 сентября ученые насчитали уже 11 вспышек. 7 сентября — одна из самых сильных, ее уровень 7,4 балла, а накануне это значение было еще большим — 9,4.

Некоторые эксперты высказывали опасения, что могут произойти сбои в работе космической техники. В Минобороны России сообщили: все спутники функционируют в штатном режиме. Между тем в Европе и Америке отмечалось ухудшение связи.

Выброс солнечного вещества вызвал на Земле магнитную бурю, которая достигнет максимальных значений к субботе, 9 сентября. По словам специалистов, это может привести к ухудшению самочувствия у людей с некоторыми хроническими заболеваниями.

C.Б.

