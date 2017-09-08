На свадьбе в Товузе произошло массовое отравление - ОБНОВЛЕНО

2017-09-08 02:21 | www.apa.az | 2

В Товузе растет число отравившихся. Как сообщает западное бюро АПА, в центральную больницу района уже помещены 14 человек:

Васиф Гасанов 1983 г.р.

ТалехГАсанов 1984 г.р.

Гюнай Гусейнова 1983 г.р.

Шахин Мамедов 1958 г.р.

Зохраб Мамедов 1984 г.р.

Адиля Гусейнова 2008 г.р.

Эльмир Мамедов 1984 г.р.

Акиф Багиров 1990 г.р.

Гюльнар Гусейнова 2001 г.р.

Эльмира Гасымова 1959 г.р.

Гюльтакин Мамедова 1989 г.р.

Новраста Мамедова 1967 г.р.

Махбуба Асланова 1980 г.р.

Самира 1990 г.р.

По сообщению, число обратившихся с симптомами отравления растет. Они помещаются в инфекционную больницу.

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В Товузе произошло массовое отравление. Как сообщает западное бюро АПА, сегодня вечером 11 человек поступили в райбольницу с признаками отравления руки. Им была оказана медпомощь. По сообщению, все обратившиеся были гостями на свадебном пиршестве в доме торжеств «Туран». По предположению, гости отравились каким-то блюдом. Не исключено, что число отравившихся граждан увеличится.