Мексика объявила посла Северной Кореи персоной нон грата

2017-09-08 02:26 | www.oxu.az | 3

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил посла Северной Кореи в этой стране Ким Хьенг Гила персоной нон грата и предписал ему покинуть территорию Мексики в течение 72 часов.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 7 сентября, сообщает Expansion со ссылкой на МИД страны.

Как отмечается, это было сделано в качестве знака протеста против северокорейской ядерной программы. «Программа означает откровенное нарушение норм международного права и представляет собой серьезную угрозу для стран Азии и всего мира», — сообщает ведомство.

С.Б.

