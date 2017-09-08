Мексиканский МИД объявил посла КНДР персоной нон грата

2017-09-08 02:38 | www.trend.az | 2

Министерство иностранных дел Мексики объявило посла КНДР персоной нон грата, предписав ему покинуть страну в течение 72 часов, из-за северокорейский ядерных испытаний, передает РИА Новости.



"Сегодня правительство Мексики объявило посла Корейской народно-демократической республики господина Ким Хён Ки персоной нон грата и предоставило ему 72 часа, чтобы покинуть территорию страны", - говорится в заявлении МИД.

Согласно тексту, этот шаг "выражает абсолютное неприятие недавних ядерных испытаний КНДР", которые нарушают нормы международного права и представляют собой опасность для азиатского региона и всего мира.