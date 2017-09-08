Пролет самолета сквозь разрушительный ураган сняли на видео

2017-09-08 02:53 | www.oxu.az | 3

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) смогли на самолете пролететь сквозь ураган «Ирма».

Как передает Oxu.Az, ролик с полетом опубликован в Twitter NOAA Hurricane Hunters.

Ученые рассказывают, что сделали это в исследовательских целях, чтобы изучать стихийное бедствие на максимально близком расстоянии.

«Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на юго-восточное побережье США. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 60 человек, причиненный ущерб власти Техаса оценили в 150-180 миллиардов «Ирму» называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Его жертвами уже стали 10 человек.

С.Б.

