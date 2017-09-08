Турция оказала поддержку Колумбии по линии TİKA

2017-09-08 03:19 | www.trend.az | 4

Турецкое Агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) снабдило катером скорой помощи район Божайа в провинции Чока на севере Колумбии, из которого до ближайшего медицинского центра можно добраться лишь речным транспортом, передают турецкие СМИ со ссылкой на TİKA.

Катер скорой помощи был передан в распоряжение жителей Божайа благодаря совместному сотрудничеству агентства TİKA, колумбийской армии и муниципалитета Божайа.

На церемонии передачи катера скорой помощи, проходящей в Стамбуле, бригадный генерал армии Колумбии Маурисио Морено Родригес и региональный директор учреждения национального образования (SENA) Чоко Карлос Андрес Варгас Гарси сообщили о важном значении предоставленного транспорта для жителей региона, постоянно сталкивающихся с болезнями и финансовыми трудностями.

Колумбийские представители поблагодарили Турцию и турецкий народ за оказанную поддержку.

На данный момент в сложных географических условиях региона проживает около 10 тысяч человек.

Из-за периодического разлива реки Атрато помощь жителям региона доставляется лишь военными самолетами.