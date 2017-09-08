В Госдепе заявили, что США хотят улучшить отношения с Россией

2017-09-08 03:56 | www.apa.az | 3

США рассчитывают, что обмен дипломатическими мерами с РФ прекратится. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы хотим улучшить наши отношения, не хотим этого обмена дипломатическими действиями по принципу "око за око", — сказала Науэрт журналистам на брифинге.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности. Москва намерена обратиться в суд в связи с действиями американской стороны.