Число отравившихся на свадьбе в Товузе гостей превысило 35 человек- ОБНОВЛЕНО-2

2017-09-08 04:21 | www.apa.az | 5

В Товузе количество отравившихся на свадьбе гостей превысило 35 человек. Как сообщает западное бюро АПА, в настоящее время в больнице оказывается помощь 6 детям и 30 взрослым.

Не исключено увеличение числа больных.

Владелец дома торжеств «Туран» Шукюр Аббасов пояснил, что администрация лишь сдала в аренду объект, все кушанья и другие продукты питания были привезены арендатором.

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В Товузе растет число отравившихся. Как сообщает западное бюро АПА, в центральную больницу района уже помещены 14 человек:

Васиф Гасанов 1983 г.р.

ТалехГАсанов 1984 г.р.

Гюнай Гусейнова 1983 г.р.

Шахин Мамедов 1958 г.р.

Зохраб Мамедов 1984 г.р.

Адиля Гусейнова 2008 г.р.

Эльмир Мамедов 1984 г.р.

Акиф Багиров 1990 г.р.

Гюльнар Гусейнова 2001 г.р.

Эльмира Гасымова 1959 г.р.

Гюльтакин Мамедова 1989 г.р.

Новраста Мамедова 1967 г.р.

Махбуба Асланова 1980 г.р.

Самира 1990 г.р.

По сообщению, число обратившихся с симптомами отравления растет. Они помещаются в инфекционную больницу.

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В Товузе произошло массовое отравление. Как сообщает западное бюро АПА, сегодня вечером 11 человек поступили в райбольницу с признаками отравления руки. Им была оказана медпомощь. По сообщению, все обратившиеся были гостями на свадебном пиршестве в доме торжеств «Туран». По предположению, гости отравились каким-то блюдом. Не исключено, что число отравившихся граждан увеличится.