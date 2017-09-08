В Агдамском районе от пищи отравились 7 членов одной семьи

2017-09-08 05:16 | www.apa.az | 4

В Агдамском районе от пищи отравились 7 членов одной семьи. Как сообщает карабахский корреспондент, инцидент произошел в селе Зянгишалы. От приготовленных в домашних условиях пирожков отравились Сулейманова Нармин Матлаб гызы 1995 г.р. Сулейманов Ниджат Шохлат оглу 1992 г.р., Гасанова Нурана Узеир гызы 1988 г.р. , Сулейманова Телли Самед гызы 1970 г.р. Сулейманова Рада Мирзали гызы 1964 г.р., Гасанова Басура Самед гызы 1959 г.р. Сулейманова Зарифа Гасан гызы 1935 г.р.

Отравившиеся доставлены в агдамскую райбольницу. Состояние больных среднетяжелое.