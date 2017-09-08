На Камчатке активизировались сразу два вулкана

2017-09-08 05:31 | www.trend.az | 4

Пепловой выброс зафиксировали в пятницу сразу на двух вулканах на Камчатке – Шивелуч и Ключевской, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"По видеоданным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром 8 сентября 2017 года на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 8 тысяч метров. Высота вулкана 3 тысячи 283 метра. На вулкане Ключевском зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6 тысяч метров. Высота самого вулкана составляет 4 тысячи 750 метров", - говорится в сообщении.



Поясняется, что пепловой шлейф от обоих вулканов распространился на несколько десятков километров. На пути его распространения населённых пунктов нет.

"Международные трассы движения воздушных судов в районе вулканов не проходят.

уристических групп … не зарегистрировано. Вулканам присвоен "оранжевый" код авиационной опасности", - уточняет ведомство.

Спасатели также рекомендовали туристическим организациям пока не организовывать туры в районы активизировавшихся вулканов.