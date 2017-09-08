Президент Узбекистана 9−10 сентября посетит Казахстан

2017-09-08 06:16 | www.trend.az | 7

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 9−10 сентября посетит Казахстан, где примет участие в первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, сообщило Национальное информагентство республики (УзА).

Саммит пройдет под лозунгом «Наука, технологии, инновации и модернизация в исламском мире» и приурочен к закрытию международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане.

Мирзияев примет участие в церемонии закрытия EXPO-2017 и проведет ряд двусторонних встреч с руководителями зарубежных делегаций.

(Автор: Демир Азизов)