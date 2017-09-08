Трамп не исключил военных действий против КНДР

2017-09-08 06:27 | www.apa.az | 3

Военные действия США против КНДР нежелательны, но возможны, хотя и не являются неизбежными. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в рамках совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что продолжение ядерных испытаний Северной Кореей недопустимо и должно быть остановлено.

"Военное решение, конечно, опция. Но это нежелательная опция", — сказал он. Трамп добавил, что "недопустимое поведение Северной Кореи должно быть остановлено".