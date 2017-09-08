Франция увеличит оборонный бюджет на 1,6 миллиарда евро

2017-09-08 07:03 | www.apa.az | 5

Франция в 2018 году увеличит оборонный бюджет на 1,6 миллиарда евро. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

По его словам, увеличение расходов на оборону в следующем году станет крупнейшим за последние шесть лет.

"Это будет продолжено и в 2019, и в 2020 году, потому что мир, в котором мы живем, является опасным", — заявил премьер телеканалу BFMTV.

В июле планы президента Эммануэля Макрона сократить оборонный бюджет текущего года на 850 миллионов евро привели к отставке главы генштаба генерала Пьера де Вилье, которые публично не согласился с предложением главы государства.