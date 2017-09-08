Фонд ООН выделит семь миллионов долларов для помощи беженцам из Мьянмы

2017-09-08 06:57 | www.trend.az | 3

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок объявил о выделении 7 миллионов долларов из Центрального фонда по реагированию на чрезвычайные ситуации (ЦФРЧС/CERF) в качестве помощи беженцам из Мьянмы, передает РИА Новости.



"CERF – это один из самых быстрых способов оказать помощь людям, когда бы и где бы она им ни понадобилась", - заявил Лоукок. По его словам, фонд предоставляет дополнительные убежища и продовольствие, а также оказывает медицинские услуги тем, кто находится в критическом состоянии.

Он также призвал обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и гарантировать безопасность бегущим из Мьянмы.