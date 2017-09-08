В Майами терминал аэропорта закрыли из-за стрельбы

2017-09-08 07:35 | www.trend.az | 5

Терминал международного аэропорта Майами (MIA) закрыт из-за инцидента со стрельбой, полиция прибыла на место событий, передает РИА Новости.



"Инцидент, связанный с нарушением безопасности, с участием одного подозреваемого произошел в MIA. Ситуация под контролем. Терминал J временно закрыт", - говорится в заявлении, размещенном в официальном Twitter воздушной гавани.

По данным полиции, инцидент связан со стрельбой. "Угрозы или опасности для людей в данный момент нет", - отмечается в заявлении правоохранителей. На место прибыли сотрудники полицейского департамента округа Майами-Дейд.